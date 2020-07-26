مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة عن صحة أمير البلاد

أنسامد - 26 يوليو / تموز - قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم / الأحد / إن ما يصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مطمئنة جدا.



ونقل مجلس الأمة الكويتي في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن الغانم قوله : نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا.



​وأضاف : نقلت للسفيرة الأمريكية تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل سمو أمير البلاد وكل ما قدموه من دعم وعون سواء كوادر أو طواقم طبية.



