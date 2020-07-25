الجزائر تستلم معدات طبية من تركيا لمواجهة كورونا

أنسامد - 25 يوليو / تموز - إستلمت اليوم السبت، الجزائر، معدات طبية كهبة مقدمة من السفارة التركية، لمواجهة جائحة كورونا.



وقد تسلم الهبة وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، بالصيدلية المركزية.



وخلال تسلم الهبة التركية، عبر وزير الصحة عن عمق العلاقات بين البلدين والشعبين.



وأوضح بن بوزيد أن هذه الهبة سيتم توزيعها على كل القطاعات الصحية في الجزائر.



كما كشف وزير الصحة عن تخصيص طائرة، محملة بالمعدات الطبية، ستتوجه اليوم نحو جنوب الوطن، لتدعيم المستشفيات المتواجدة جنوب الوطن بالمستلزمات الطبية.



من جانبها، أكدت سفيرة تركيا لدى الجزائر، اهينور اوزدمير غوكتاش، أن الهبة المقدمة من طرف بلدها تعبر عن عمق العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات.



وقالت سفيرة تركيا "كلنا على نفس السفينة، ومن باب التضامن والأخوة والصداقة، نقوم بمرافقة الجزائر في حربها ضد هذه الجائحة التي اجتاحت العالم".



