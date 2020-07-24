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الإمارات :261 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
    أنسامد - 24 يوليو / تموز - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم / الجمعة / عن إجرائها أكثر من 46 ألف فحص جديد خلال الـ24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

    وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد آخر 24 ساعة، تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة في الدولة منذ تفشي الفيروس 58249 حالة.

    وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب بكورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 343 حالة. وكشفت الوزارة عن شفاء 387 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51235.

    المصدر : وكالة الانباء الاماراتية
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