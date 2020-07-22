"الاتحاد للطيران" و "بوينج" تعززان شراكتهما

انسامد - 22 يوليو - تموز - وقّعت الاتحاد للطيران اتفاقيات مع شركة بوينج للخدمات العالمية لدعم صيانة أسطول طائراتها من طراز بوينج 787.



وتعد هذه الاتفاقيات جزءا من الشراكة الاستراتيجية الموقّعة بين الاتحاد وبوينج في نوفمبر 2019، وتعكس التزام الاتحاد المستمر لتحقيق التميز من حيث الموثوقية التشغيلية والصيانة والتجربة على متن الطائرة.



وقال محمد عبدالله البلوكي الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران إن ضمان أعلى المعايير في أسطول الاتحاد للطيران هو طريقة من الطرق الكثيرة التي نواصل بها وضع معايير التميز التشغيلي على مستوى العالم ومن خلال الشراكة مع بوينج بصفتها الشركة المصنعة الأصلية لطائرات 787 التابعة للاتحاد للطيران نضمن حصول الأسطول على أعلى مستويات دعم الصيانة لزيادة الموثوقية والكفاءة.



وأضاف : يعد هذا دليلاً هامًا على تركيز الاتحاد للطيران المستمر على عالم ما بعد فيروس كورونا المستجد وسعيها المستمر لوضع معيار التميز التشغيلي في تقديم الخدمات ودعم الاستدامة فضلاً عن الأداء الفني والكفاءة.



من جهته، قال تيد كولبرت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للخدمات العالمية: تعد طائرات بوينج 787 العمود الفقري لأسطول الاتحاد للطيران وهي توّفر لضيوف الاتحاد تجربة لا مثيل لها من حيث موثوقية التشغيل والخبرة على متن الطائرة .. وبعد حصول الاتحاد للطيران على جائزة شركة الطيران الأكثر دقة في الشرق الأوسط في عام 2019 وكونها واحدة من أكثر مشغلي أسطول طائرات بوينغ 787 موثوقية على المستوى العالمي، فإن إعلان اليوم يعزز التزام الاتحاد بضمان دقة مواعيد الرحلات وتوافر طائراتها.



