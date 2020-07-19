أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يخضع لعملية جراحية

أنسامد - 19 يوليو / تموز - أعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم / الاحد / أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح اليوم تكللت بالنجاح.



وقال وزير شؤون الديوان الأميري: سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين الى الباري عز وجل ان ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية".



وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي أعلن أمس السبت دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، ثم أعلن في وقت لاحق صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.



المصدر : وكالة الأنباء الكويتية