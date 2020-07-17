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الإمارات تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا
    أنسامد - 17 يوليو / تموز - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 56,422 حالة.

    كما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة مصابين اثنين متأثرين باصابتهما بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 337 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,036 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 48,448.

    وكالة الأنباء الاماراتية
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