قطر تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنسامد - 12 يوليو / تموز - سجلت قطر 470 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمال حالات الاصابة بالمرض 103.598 إصابة، فيما تم تسجيل وفاة واحدة جديدة ليرفع الإجمالي إلى 147 حالة وفاة.



وقالت وزارة الصحة القطرية إن 44 حالة استدعت دخول المستشفى، وبالتالي فإن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات القطرية بلغ 636، مشيرة إلى أن هناك 6 حالات تم إدخالها إلى العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المرضع الذين يتلقون عناية مركزة إلى 140.



من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المتعافين خلال 24 ساعة بلغ 809، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 99743 مصابا تماثلوا للشفاء.



