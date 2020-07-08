سلطنة عمان تتخطى عتبة الـ50 ألف إصابة بكورونا

أنسامد - 8 يوليو / تموز - سجلت سلطنة عمان 1210 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد، ليتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في سلطنة عمان منذ بداية الجائحة عتبة الـ50 ألفا.



وأعلنت وزارة الصحة العمانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا اليوم الأربعاء رصد 1210 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد حالات الاصابة التي تم تسجيلها في البلاد 50207.



ولفتت الوزارة إلى أن 939 من المصابين الجدد يحملون الجنسية العمانية. وسجلت سلطنة عمان تسع وفيات جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في السلطنة إلى 233 حالة وفاة.



