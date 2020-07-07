المغرب : تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف مواقع حساسة

أنسامد - 7 يوليو / تموز - أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم / الثلاثاء / إيقاف 4 أشخاص يشتبه بأنهم عناصر خلية إرهابية موالية لداعش كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة في البلاد.



وأضافت الوزارة في بيان لها : في إطار استمرار الجهود للتصدي للشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الناظور والضواحي.



واوضح البيان أن الخلية تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 26 سنة، من بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف "داعش، مشيرا إلى أن الأبحاث الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لداعش قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.



وتابع أن الموقوفين كانوا على صلة وثيقة بأفراد الخلية الإرهابية الحاملة لمشاريع إرهابية والتي تم تفكيكها بتاريخ 4 /12 / 2019 في إطار تعاون أمني مشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية.



المصدر: وكالة الانباء المغربية