محمد بن راشد يعلن تشكيلة جديدة للحكومة الإماراتية

أنسامد - 5 يوليو / تموز - أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم عن إعادة تشكيل الحكومة بالإضافة لدمج وزارات واستحداث مناصب وزراء دولة جدد وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.



وقال حاكم دبي في صفحته بموقع "تويتر" : الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة .. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة.



وفي التشكيل الوزاري أعلن بن راشد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية، ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.



وشمل التشكيل الجديد إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بقيادة سلطان الجابر، ودمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي وزيرا لها.



كما تم تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، بداية من عبد الله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.



