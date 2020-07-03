وزيرا خارجية الامارات وفرنسا يبحثان التطورات في المنطقة

أنسامد - 3 يوليو / تموز - بحث عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم /الجمعة/ خلال اتصال هاتفي مع مع جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.



وتناول الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها سوريا وليبيا وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.



وأكد الجانبان دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية الذي يعد الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، ودعمهما للمبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية، ورفض التدخل التركي في الشأن الليبي الذي من شأنه أن يجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للازمة.



وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، مؤكدا الحرص المستمر على دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، مشيدا بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها فرنسا خلال التعامل مع تداعيات "كوفيد - 19" والعمل على احتوائه.



المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية