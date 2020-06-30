الإمارات: بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي لدور العبادة

انسامد - 30 يونيو - حزيران - أعلن الدكتور سيف الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث بدولة الإمارات العربية المتحدة عن العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة لإقامة الصلوات الخمس في جميع أنحاء الدولة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وذلك اعتباراً من الأول من يوليو القادم، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأكد الظاهري أن هذه الخطوة سبقتها جهود كبيرة من الجهات المختصة حيث تم إجراء فحوصات شملت أئمة المساجد وجميع العاملين في دور العبادة، موضحاً أن القرار يستثني عدداً من المساجد ودور العبادة بما يشمل مصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات والمراكز التجارية والحدائق والمنتزهات والتي ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.



وصرح الظاهري بأنه سيستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر وعليه لن يتم فتح المساجد في هذا التوقيت فقط، داعياً كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند الحضور إلى المساجد، وذلك بما يشمل الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، من خلال ترك مسافة أمان تقدر بثلاثة أمتار بين كل مصلٍ، وعدم التجمع والمصافحة بكافة أشكالها.



وأشار إلى وجوب الوضوء في المنازل، وتعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المساجد، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة، لافتاً إلى أن قراءة القرآن تقتصر فقط على المصحف الشخصي أو الإلكتروني وعدم القراءة من المصاحفِ الموجودةِ في المسجد.



وأكد الظاهري أنه يتوجب على كل فرد إحضار سجادة الصلاة الخاصة به، علماً بأنه لا يسمح بتركها في المسجد بعد انتهاء الصلاة، كذلك يجب على جميع مرتادي المساجد تحميل تطبيق /الحصن/ على هواتفهم الذكية.



وأوضح الظاهري أنه سيتم تعميم ونشر الارشادات والضوابط المتعلقة بالفتح التدريجي لدور العبادة من خلال الجهات المعنية.



وشدد الظاهري على ضرورة عدم حضور كبار السن من المواطنين والمقيمين، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة أو الأمراض التنفسية إلى المساجد ودور العبادة خلال الظروف الراهنة وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.



وشدد كذلك على ضرورة عدم حضور الأفراد الذين يقيمون مع أشخاص مخالطين إلى المساجد وهو ما ينطبق أيضاً على كل من لديه شخص مصاب مقيم معه ويتلقى العلاج إلى أن يتم التأكد من صحته تماماً حفاظاً على سلامة الجميع.



وأعلن الظاهري أنه سيتم، بناء على تقييم الوضع الصحي، غلق المساجد ودور العبادة المكتشف فيها أية إصابات أو حالات واتخاذ الاجراءات اللازمة.



وفي سياق آخر، أعلن الدكتور سيف الظاهري عن رفع القيود عن استخدام قوارب النزهة واليخوت الشخصية والتجارية، بشرط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية فيها عن 50%، واقتصار استخدام الدراجات المائية على شخص واحد فقط.



