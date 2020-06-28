الكويت تسجل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا

انسامد - 28 يونيو / حزيران - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم / الأحد / تسجيل 551 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 44 ألفا و942 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 348 حالة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه من بين الحالات التي رُصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 341 حالة لمواطنين كويتيين، و210 لمواطنين من جنسيات اخرى.



وأضافت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة بلغ 149 حالة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3814 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 379 ألفا و338 مسحة.



