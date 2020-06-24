"نيويورك أبوظبي" تقدم عرضا افتراضيا لمجموعة كورال أبوظبي

انسامد - 24 يونيو - حزيران - أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافته لمجموعة كورال أبوظبي لتقديم عرض مسرحي موسيقي افتراضي يقام لأول مرة لمسرحية "كوارانتانيا مانيا" التي تتضمن أغنيات ومقطوعات إبداعية.



ويأتي عرض هذه المسرحية بعد إلغاء مجموعة كورال أبوظبي لحفلهم الموسيقي السنوي "يونج فرانكشتاين" الذي كان من المقرر أن يختتم احتفالات مركز الفنون بالذكرى السنوية الخامسة منذ انطلاقته والتي كانت ستعقد في نهاية يونيو الجاري.



وسيضم الحفل الموسيقي الافتراضي مجموعة رائعة من أغاني الأفلام الموسيقية والعروض الموسيقية الترفيهية التي ستسعد المشاهدين عن بعد.



وقال بيل براغين المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي إن مجموعة كورال أبوظبي تعد واحدة من أقدم الجهات المتخصصة بالفنون المسرحية في الإمارة وعلى مدار أربعة عقود أصبحت وجهة للحياة الثقافية والاجتماعية في المدينة وعندما بات واضحا أننا لن نكون قادرين على تقديم عرض "يونج فرانكنشتاين" كما كان مخططا له ضمن موسمنا وجاءت دعوتنا للمجموعة لابتكار نهج آخر يقدم مواهب إبداعية للجمهور وهو ما ابتكرته مجموعة كورال أبوظبي بأسلوب جديد وساحر ومرح من أجل أن نبقى على تواصل دائم".



من جهتها قالت كاثرين داونينغ عضو مجلس إدارة مجموعة كورال أبوظبي وإحدى أعضاء فريق الأداء إننا نفخر اليوم بالإعلان عن حفلتنا الافتراضية بالتعاون مع مركز الفنون مشيرة إلى أن عرض "كوارانتانيا مانيا" بمحاكاة إبداعية للوضع الحالي عن طريق الموسيقى.



وتأسست مجموعة كورال أبوظبي لتكون أقدم مجموعة موسيقية للهواة في دولة الإمارات منذ عام 1977 وتتألف من قدامى الأعضاء الفاعلين وكذلك المواهب الناشئة من جميع أنحاء العالم.



وبعد استكمال موسمها الثالث والأربعين في عام 2020 نظمت المجموعة أكثر من 75 عرضا على مدار تاريخها حيث تقدم عرضين في السنة مع عرض موسيقي في الخريف ومسرحية موسيقية في الربيع.



