الرئيس تبون يستقبل فائز السراج

أنسامد - 20 يونيو /حزيران - إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية فائز السراج. وصل السراج، صباح اليوم بالجزائر في زيارة تدوم يوما واحدا، حيث كان في استقباله بالمطار الدولي هواري بومدين الوزير الأول عبد العزيز جراد وكذا وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.



ومن المنتظر أن يبحث السراج مع رئيس الجمهورية مساع جزائرية تهدف لحل الأزمة الليبية.



وتأتي زيارة السراج بعد أسبوع من زيارة مماثلة قام بها، الطرف الآخر في النزاع، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.



وكان الرئيس تبون قد أبدى استعداد الجزائر للوساطة من أجل إيجاد مخرج سياسي ورفض الحلولالعسكرية للأزمة الليبية والتدخلات الخارجية فيها.



