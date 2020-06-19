الإمارات:تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا

انسامد - 19 يونيو / حزيران - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم / الجمعة / تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وذلك بعد إجراء أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 44 ألفا و145 حالة.



وذكرت الوزارة بيان لها أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 300 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن شفاء 755 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 30 ألفا و996 حالة المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية