تبون:الجزائر تتجاوز أزمة الكورونا بفضل تضافر الجهود الوطنية

نسامد - 18 يونيو / حزيران - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده واجهت وباء فيروس كورونا بحزم منذ الوهلة الأولى وتمكنت من تجاوز الظروف الصعبة بفضل تضافر الجهود الوطنية والابتكار لشبابها.



وقال تبون في كلمته خلال القمة الصينية-الافريقية الاستثنائية المخصصة للتضامن من أجل مكافحة جائحة فيروس كورنا المستجد، التي عقدت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس "لقد واجهت الجزائر هذا الوباء بحزم منذ الوهلة الأولى، فبالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات لتعزيز التدابير الوقائية، وكما يقال الأزمة تلد الهمة، فلقد تجاوز وطني الظروف الصعبة في البداية بتضافر الجهود الوطنية والابتكار لشبابنا, فأصبحنا اليوم في اكتفاء ذاتي فيما يخص وسائل الوقاية وإنتاج الأدوية ووسائل الفحص".



وأشار إلى أن الجزائر من أوائل البلدان التي عبرت عن تضامنها الكامل مع الصين في تلك الظروف العصيبة، مشيرا إلى أنها "شددت في الوقت ذاته على أن يكون تقييم المجتمع الدولي للوضع الناجم عن الوباء موضوعيا وبعيدا عن كل تسييس.



وعن جهود الجزائر لمكافحة وباء كورونا، قال الرئيس تبون إن "بلادي بالتنسيق مع دول الجوار والدول الصديقة ومساعدتها بلورت خطة عمل تسمح بالتقليل من حدة أثار هذه الجائحة، الجزائر ساهمت ماليا في صندوق تمويل جهود مكافحة الوباء الذي أنشأته الدول الافريقية كما عُين الوزير الاسبق عبد الرحمن بن خالفة مبعوثا خاصا للاتحاد الافريقي في إطار جهود هذا الأخير لمكافحة الوباء".



وأضاف تبون "كما يقع على عاتقنا تعزيز التنسيق بما يسمح بدعم التعاون في إطار أجندة افريقيا 2063، وأجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة والاستراتيجيات التنموية الوطنية للصين والدول الافريقية لتنفيذ المشاريع ذات المنفعة المشتركة".



وأكد أن الجزائر تشدد على أهمية وصول اللقاحات إلى البلدان النامية خصوصا الافريقية بشكل منصف وفعال وفي الوقت المناسب، كما تثمن تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بجعل أي لقاحات سيتم تطويرها في الصين ضد فيروس كورونا بمثابة ملكية عمومية عالمية.



وقال إن الجزائر تغتنم هذه الفرصة أيضا لتدعو المؤسسات المالية الدولية إلى فك الخناق عن الدول النامية، خاصة الافريقية منها، عبر جملة من المبادرات التي تشمل التخفيف من عبء ديونها ومرافقتها في سياساتها الوطنية لما بعد أزمة الكورونا، إلى تسخير تمويلات تسمح لها بإعادة تأهيل قنوات التموين والتسويق, وكذا النهوض باقتصادياتها بعد الركود الذي عرفته خلال الأشهر الأخيرة.



وأشار إلى أن الدول الافريقية تعاني من نقص في التمويل وهي في حاجة ملحة إليه للمضي قدما نحو أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة افريقيا 2063.



