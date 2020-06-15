المستثمرون الأجانب يملكون 8.12 مليار سهم في 14 بنكا إماراتيا

انسامد - 15 يونيو /حزيران / وام - بلغ عدد الأسهم التي يملكها المستثمرون الأجانب في 14 بنكا إماراتيا من إجمالي 18 بنكا مدرجا في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 8.12 مليار سهم، تشكل ما نسبته 15.4% تقريبا من إجمالي رؤوس أموال هذه البنوك والبالغ 52.8 مليار درهم مع نهاية شهر مايو 2020.



وتظهر الأرقام التي تصدرها أسواق المال استمرار إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاع البنوك منذ بداية العام الجاري مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها في أوساط هذه الشريحة من المستثمرين سواء كانوا من المؤسسات أو الأفراد.



ويعتبر قطاع البنوك من أكبر القطاعات المدرجة في الأسواق المالية، كما أنه يعد الأكثر توزيعا للأرباح على المساهمين وهو ما يجعله هدفا مميزا للمستثمر الأجنبي لتحقيق أكبر قدر من العوائد مقارنة مع غيره من القطاعات الأخرى.



وكانت أرباح البنوك الوطنية ارتفعت خلال العام 2019 إلى نحو 46.47 مليار درهم بنمو نسبته 11.6% مقارنة بـ 41.63 مليار درهم في العام 2018.



وتجاوزت قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين 19 مليار درهم، شكلت 51% تقريبا من إجمالي التوزيعات التي أقرتها جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية.



