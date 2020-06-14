الصحة الكويتية:7 حالات وفاة و454 إصابة بكورونا

انسامد - 14 يونيو / حزيران - أعلنت وزارة الصحة الكويتية /الأحد/ تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، و454 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 296 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 35 ألفا و920 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أنه من بين الحالات التي رصدت 193حالة لمواطنين كويتيين، و68 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و41 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و35 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.



وأضافت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 171 حالة، مشيرة إلى أنه تم اجراء 2324 مسحة مخبرية ليتجاوز إجمالي المسحات أكثر من 334 ألف مسحة.



