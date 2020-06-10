الإمارات تنظم أول بطولة افتراضية دولية لكرة الطاولة في يونيو

انسامد - 10 يونيو - حزيران - يستعد اتحاد الإمارات لكرة الطاولة لإطلاق أول بطولة افتراضية دولية نهاية الشهر الجاري تسمح لكل اللاعبين المحليين والعرب وكل راغبي المشاركة من مختلف دول العالم بالانضمام لها عن بعد في منافسات المحاكاة بنفس قوانين تنس الطاولة المعتمدة دوليا.



وأكد حسن الزرعوني أمين السر العام لاتحاد كرة الطاولة أن البطولة تقام لأول مرة في المنطقة، وسيعلن عنها قريبا على الموقع الرسمي للاتحاد وأنها تعد استثمارا مميزا لفترة توقف النشاط وفرصة مهمة لتطوير مستوى اللاعبين المحليين في الأندية والمنتخبات في المرحلة الانتقالية التي ستؤدي لعودة النشاط بشكل طبيعي على ضوء توجيهات الهيئة العامة للرياضة.



وقال الزرعوني - في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام" -: "بالنسبة لاستئناف المسابقات خاطبنا الأندية لاستكمال بطولة الدوري شهر سبتمبر المقبل بشكل مبدئي، على ضوء توصية لجنة المسابقات، ونتابع إجراءات تعقيم الصالات، وضوابط الأندية مع المجالس الرياضية لعودة النشاط للأندية في ظل توفير التباعد الاجتماعي".



وأضاف أن اتحاد اللعبة لديه تصورات لمسابقات الموسم المقبل أيضا بشكل مبدئي، في الوقت نفسه الذي يترقب فيه تعليمات اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة بخصوص التوقيتات المقترحة لإجراء الانتخابات للتجهيز لها، ودعوة الأندية لاعتماد النظام الأساسي من الأندية وعقد الجمعية العمومية غير العادية.



وعن اشتراطات استكمال الدوري المحلي .. قال أحمد البحر مدير المنتخبات الوطنية إن استئناف مسابقة الدوري سيكون بالشروط المعتمدة نفسها للموسم الحالي، أي لا يمكن استبدال أي لاعب في القائمة أو تسجيل أي لاعب جديد، أما بخصوص الموسم المقبل ومسابقاته فقد تم الاتفاق على موعد مبدئي لانطلاقها في شهر أكتوبر المقبل، على أن تبدأ ببطولات المراحل السنية.



وذكر أنه بخصوص المنتخب فإننا سنعتبر مسابقة الدوري في سبتمبر المقبل فرصة متميزة لإعداد لاعبيه للمشاركة في بطولة العالم بكوريا الجنوبية في شهر أكتوبر2020، وسيمثل منتخبنا فيها 5 لاعبين هم عبدالله البلوشي وصلاح الدين عبدالحميد، وعيسى البلوشي وزبير هاشم، وهزاع محمد محمود.



وعن نشاط المنتخب حاليا .. أوضح أنه بالتعاون مع اللجنة الفنية للمنتخبات تم وضع برنامج إعداد للاعبين، يرتكز على تدريبات المرونة واللياقة البدنية "عن بعد" التي تتم متابعتها من قبل الجهاز الفني، في الوقت نفسه الذي تم إعداد عدة جلسات فنية للمدربين مع اللاعبين بشكل مجمع حيث يقوم المدرب بشرح برنامجه مصحوبا ببعض حركات اللاعبين العالميين، مع استعراض بعض المشاهد المشابهة للاعبينا المحليين لاطلاعهم على التصرف المثالي في مثل هذه المواقف، وكان لهذه الجلسات مردودها الإيجابي الكبير، خصوصا في مسالة "التكنيك الفني" خلال المباريات.



وبشأن خطة عودة لاعبي المنتخب للتدريبات في الصالات مع تطبيق التباعد الاجتماعي .. قال: "رياضتنا في الأساس ليس فيها احتكاك مباشر، والمسافة بين اللاعب وزميله المنافس على الطاولة هي نفسها المسافة الاحترازية المطلوبة، وكل لاعب لديه أدواته الخاصة به، والصالات الرياضية بذلت جهودا كبيرة في التعقيم الفترة الأخيرة، ونحن ننتظر انتهاء فترة الامتحانات حتى نعلن عن برنامج العودة لتدريبات اللاعبين في الصالات والإجراءات اللازمة لذلك، والأقرب أننا سنستخدم صالة شباب الأهلي، مع إبلاغ اللاعبين بمواعيد كل منهم في التدريب بحيث لا يسمح بدخول أعداد كبيرة في وقت واحد، مع مراعاة التعقيم بعد كل حصة".



وعن تفاصيل البطولة الافتراضية .. قال: "هي مبادرة فريدة من نوعها توفر فرص المحاكاة للاعبين وكأنهم يمارسون رياضتهم بالضبط على الطاولة من خلال ارتداء نظارات خاصة تدخل اللاعب في العالم الافتراضي أمام المنافس، مع استخدام مضارب خاصة يقوم بتحريكها وكأنه على الطاولة بالضبط من وضع الحركة، وستبدأ البطولة المفتوحة من دور الـ 64 وتقام بنظام خروج المغلوب، ومن المنتظر فتح باب التسجيل الأسبوع المقبل مع السماح لكل راغب بالمشاركة بالتسجيل على الموقع الرسمي الخاص بالبطولة، التي ستكون تجربة يمكن تكرارها في حالة تحقيقها للنجاح المطلوب، كما أنه يمكن اعتمادها ضمن مسابقاتنا المحلية اعتبارا من الموسم المقبل".



وأشار البحر إلى أنه سيتم تنظيم دورة عن بعد لترقي الحكام في الفترة من 25 - 27 يونيو الجاري يستفيد منها 64 حكما مواطنا معتمدا لترقيتهم من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن الثانية إلى الأولى، ومن الأولى إلى الدرجة الدولية، وسيكون بها محاضر دولي معتمد هو الكابتن أيمن عبد الحميد، وسيتم تقديم الامتحان فيها عن بعد.



وأضاف انه سيتم تنظيم دورة أخرى للحكام الجدد للراغبين في الانضمام إلى مجال التحكيم تركز على طلبة الجامعات واللاعبين المواطنين إضافة إلى تنظيم ورشة عمل دولية للمدربين عن بعد، بالتعاون مع الاتحاد الدولي يوم 5 يوليو المقبل.



