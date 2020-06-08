نحو 5.42 مليار درهم تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة

انسامد - 8 يونيو - حزيران - ارتفعت قيمة تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى 5.42 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 بزيادة نسبتها 34.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 بقيمة 4.03 مليار درهم وذلك بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.



وجاء الارتفاع في تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدعم من زيادة الواردات التي بلغت 2.19 مليار درهم مقارنة مع 514.55 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2019 .. فيما بلغت قيمة الصادرات أكثر من 3.10 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 131.08مليون درهم.



وتحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على تعزيز جهودها وأداء مهامها في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع وتيسير حركة التجارة عبر مراكزها الجمركية بسهولة ويسر لدعم جهود الدولة في ظل الظروف الراهنة والذي ظهر جليا في تحقيق نمو استثنائي في عدد المعاملات الجمركية المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري.



ويشكل قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي .. فيما أصبحت الإمارات مركزا رئيسا لهذا النوع من التجارة الذي من المتوقع أن يشهد نموا ملحوظا ومزيدا من الطلب خلال الفترة المقبلة وهو ما يرسخ مكانة الإمارات الرائدة على خارطة تجارة المعادن الثمينة.

