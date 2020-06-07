تسجيل 10 حالات وفاة و717 إصابة بكورونا في الكويت

انسامد - 7 يونيو / حزيران - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم /الأحد/ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كوورنا المستجد، و717 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 264 حالة، فيما بلغ اجمالي عدد المصابين 31 ألفا و848 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى.



وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 331 حالة لمواطنين كويتيين، و88 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و81 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.



وتابع أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 196 حالة، موضحا أنه تم اجراء 3661 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، باجمالي 315 ألفا و285 مسحة.



