إصابات جديدة بكورونا في المغرب ترفع الإجمالي إلى 8132 حالة

أنسامد - 6 يونيو /حزيران - ذكرت وزارة الصحة المغربية ، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 61 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس فيي البلاد إلى 8132 حالة.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 276532 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.



وأوضحت أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 208 حالات..كما تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7278 حالة.



