الامارات:أدنيك" تحتفي بـ "اليوم العالمي للمعارض

انسامد - 4 يونيو - حزيران - احتفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" - إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة /ADQ/ - بـ "اليوم العالمي للمعارض" الذي يشهد هذا العام مشاركة عالمية واسعة عبر سلسلة من النشاطات التفاعلية والحملات الإلكترونية حيث يبرز قطاع "المعارض وسياحة الأعمال" كرافد حيوي للاقتصادات الوطنية حول العالم، ويلعب دوراً محورياً ومؤثراً في تعزيز اقتصاد الدول وزيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



وتفخر "أدنيك" بأنّ تكون من المساهمين في تطوير صناعة المعارض العالمية، عبر "مركز أبوظبي الوطني للمعارض" و"مركز العين للمؤتمرات" في الدولة ومركز "إكسل لندن" في العاصمة البريطانية، لتساهم في دعم مسيرة دولة الإمارات التنموية في مختلف المجالات.



وأكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" والشركات التابعة لها، حرص "أدنيك" على المشاركة في "اليوم العالمي للمعارض" دعماً للجهود الدولية الرامية إلى تسليط الضوء على أهمية هذا القطاع الواعد تحت مظلة "الجمعية العالمية لقطاع المعارض"، حيث نجحت "أدنيك" بإرساء معايير جديدة للتميز باستضافة وتنظيم حزمة متنوعة من الفعاليات الدولية المتخصصة التي تصب في خدمة أهداف "خطة أبوظبي" ورؤيتها الاقتصادية لعام 2030.



وقال الظاهري : رغم تحديات المرحلة الراهنة، إلا أننا سنستمر في مساعينا لإيجاد أفضل الحلول التي تلبي توجهات القطاع وإعادة استئناف الفعاليات وتطويرها من خلال تعزيز التواصل مع العملاء والاطلاع على احتياجاتهم المستقبلية، وتقديم أفكار تحفزهم على المشاركة والترويج لأعمالهم بطرق مبتكرة.



وتلتزم "أدنيك" بمواصلة دورها كلاعب رئيس في تسريع وتيرة النمو، وتسخير كل طاقاتها للمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستدامة والريادة في قطاع سياحة الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً، مدعومةً بمحفظة متكاملة من الخدمات والتسهيلات عالمية المستوى لضمان نجاح كافة الفعاليات التي تستضيفها مرافقها وفق أعلى مستويات المرونة والكفاءة، وبما يساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لمنظمي المعارض والمؤتمرات المتخصصة.



