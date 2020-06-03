نحو1300 لاعب يشاركون في البطولة العربية للشطرنج عن بعد

انسامد - 3 يونيو - حزيران - تنطلق غدا " الخميس " في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات منافسات بطولة العرب المفتوحة للشطرنج " عن بعد " بمشاركة أكثر من 1300 لاعب ولاعبة من 20 دولة عربية.



وتقام البطولة على ثلاث مراحل تمهيدية، ووسطى، ونهائية، ويتأهل من المرحلة التمهيدية للمرحلة الوسطى اللاعبون الحاصلون على المراكز الـ 30 الأولى بالإضافة لأفضل لاعب من كل فئة من الفئات العمرية تحت سن 6 و 8 و10و12و14و16و18و20 للذكور والإناث وفوق سن 60 سنة للرجال والسيدات، وتستغرق هذه المرحلة من البطولة ساعتين.



أما المرحلة الوسطى، التي تقرر أن تنطلق بعد غد الجمعة، فتضم المتأهلين من المرحلة التمهيدية بالإضافة للاعبين المصنفين ما بين 2000 و2400 نقطة، طبقاً لنشرة الاتحاد الدولي لشهر مايو 2020، فيما تقام المرحلة النهائية للاعبين العرب الذين يحملون تصنيفاً دولياً من 2400 فأكثر بالإضافة للعشرين الأوائل المتأهلين من المرحلة الوسطى.



ومن المنتظر أن تضم المرحلة النهائية اللاعبين الكبار معظمهم من الحاصلين على لقب أستاذ دولي كبير" GM " يتقدمهم لاعب الإمارات الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن محمد صالح، بالإضافة إلى المصريين باسم أمين، وأحمد عدلي، وستتم مراقبة البطولة عبر شبكة الإنترنت على موقع برنامج " lichess " الخاص بتنظيم البطولات الشطرنجية.



ويرأس لجنة الحكام الحكم الدولي الإماراتي فيصل محمد الحمادي، وسيتم مراقبة المباريات بواسطة لجنة خاصة للمراقبة تضم الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، وسعود محمد أحمد، والأستاذ الدولي الكبير ستراتوس جريفاس، على أن يتم إعلان الترتيب النهائي المعتمد للفائزين فور اختتام البطولة على الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي للشطرنج بواسطة لجنة الحكام.



ورصد الاتحاد العربي للشطرنج جوائز نقدية للفائزين بمبلغ 6000 دولار أمريكي وتم تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، وتضم أيضا كلا من سامي خضر سفاريني نائبا للرئيس، ورجائي نعمان السوسي، وفيصل الحمادي، وعمر نعمان، وسعود محمد أحمد، واستراتوس جريفاس، ورزان الشعيبي، وأديب زهراوي.



