رئيس الدولة ومحمد بن زايد يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية

انسامد - 2 يونيو - حزيران - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية وذلك بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا.



وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة إلى معالي جوزيبي كونتي رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية.



