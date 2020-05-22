أبناء خاشقجي: عفونا عن قاتل والدنا

أنسامد - 22 مايو / أيار- قال صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في أكتوبر 2018 في مقر القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، إن أبناء جمال خاشقجي يعلنون عفوهم عن قاتل والدهم. وكتب صلاح خاشقجي اليوم الجمعة، عبر حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)، مضيفا: نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".



وصدرت في السعودية في ديسمبر الماضي أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم.



