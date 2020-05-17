الإمارات :تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنسامد - 17 مايو / أيار - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم /الأحد / تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 23.358 حالة.



وأضافت الوزارة في بيان لها انه تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء أكثر من 40.000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وأوضحت أنه تم تسجيل ست حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة ، نتيجة لتداعيات الإصابة بفيروس "كورونا " المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 220 حالة وفاة .



كما أعلنت الوزارة شفاء 581 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع الحالات التي تعافت 8.512.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية