مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" تضيء واجهة برج خليفة

انسامد - 12 مايو - ايار - أضاءت مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" كامل واجهة برج خليفة، أعلى صرح عمراني في العالم، بمجمل 1.2 مليون مصباح، محققة هدفها النهائي بجمع مساهمات فردية ومجتمعية ومؤسسية تعادل قيمتها 1.2 مليون وجبة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إطلاقها، دعما لــ "حملة 10 ملايين وجبة" الهادفة إلى توفير الدعم الغذائي للأفراد والأسر المتعففة والفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الوباء العالمي كوفيد-19.



وخلال أسبوع واحد فقط تلقى الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة، التي نظمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالشراكة مع برج خليفة، عشرات آلاف المساهمات والتبرعات؛ من أكثر من 110 جنسيات وطيف واسع من الشركات والمؤسسات والمجموعات التجارية من مختلف قطاعات الأعمال، عادلت الهدف الإجمالي النهائي للحملة بجمع قيمة 1.2 مليون وجبة لإضاءة كامل واجهة برج خليفة المؤلفة من 1.2 مليون نقطة مضيئة.



ولقيت المبادرة متابعة إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام المحلية بمختلف منصاتها وعدد من وسائل الإعلام العالمية التي رأت في الفكرة المبتكرة للحملة رسالة تعزز الأمل بالتعاون الإنساني والتكاتف في الظروف الاستثنائية كالتي يعيشها العالم اليوم، ليشكل برج خليفة، الذي يعد أحد أشهر المعالم العمرانية على مستوى العالم بارتفاع 163 طابقا و828 مترا، أطول منارة تضامن إنساني على سطح الكوكب مع المحتاجين والمتضررين من وباء كوفيد-19 الذي تأثر به العالم أجمع.



