الإمارات: 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنسامد - 10 مايو / أيار- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم / الاحد / تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 18.198 حالة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات، ساهم في الكشف عن 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 18198 حالة وأكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 4804 حالات، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل 13 وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك نتيجة لتداعيات الإصابة بالفيروس، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 198 حالة.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية