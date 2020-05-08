الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أنسامد - 8 مايو / أيار- رحبت دولة الإمارات بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بعد نيله ثقة البرلمان العراقي، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.



وأعرب عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي عن أمنياته بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة، وأن يعزز ذلك استقرار العراق وازدهاره ويحفظ سيادته الوطنية ويحقق تطلعات الشعب العراقي.



وأكد عبد الله بن زايد حرص دولة الإمارات وتطلعها إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة مع العراق، ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية