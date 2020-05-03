الصحة الإماراتية: 564 إصابة جديدة بكورونا

أنسامد - 3 مايو / ايار - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم / الأحد / تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجرائها أكثر من 26 ألف فحص جديد لفيروس كورونا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وأوضحت الوزارة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 14163 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن 7 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 126 حالة.



وأعلنت الوزارة عن شفاء 99 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2763 حالة.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية