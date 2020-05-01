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وزير الصحة الكويتي: شفاء 63 حالة مصابة بفيروس كورونا
    أنسامد في الأول من مايو / أيار- أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح اليوم / الجمعة / شفاء 63 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1602 حالات.

    وقال باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ 63 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس الخميس، شفاء 150 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

    المصدر: وكالة الانباء الكويتية
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