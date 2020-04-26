الإمارات تسجل 536 إصابة جديدة بكورونا

أنسامد - 26 ابريل / نيسان - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم / الأحد / تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بعد إجرائها أكثر من 35 ألف فحص جديد للفيروس على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وأضافت الوزارة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 10.349 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ليرتفع عدد الوفيات في الإمارات إلى 76 حالة.



وأعلنت الوزارة أيضا شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 1978 حالة.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية