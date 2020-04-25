الجزائر تسجل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بكورونا

أنسامد - 25 أبريل/ نيسان - سجلت 120 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3127 حالة مؤكدة، فيما سجلت 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 415 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا .



أوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، بأن عدد الوفيات الجديدة سجلت بكل من الجزائر العاصمة (5 حالات) وحالة واحدة بكل من المدية، تيبازة وورقلة، مؤكدا أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 1408 من بينها 53 تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.



وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 54 بالمائة من مجموع حالات الاصابة، فيما تمثل الفئة العمرية ل60 سنة فيما فوق 65 بالمائة من مجموع الوفيات.



وأشار الدكتور فورار الى أن اجمالي الحالات المؤكدة والبالغ عددها 3127 موزعة عبر 47 ولاية.



وبخصوص الحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 5433 وتشمل 1952 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 3481 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 36 مريضا حاليا في العناية المركزة.



