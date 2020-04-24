سلطنة عمان تعلن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنسامد - 24 ابريل / نيسان - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم / الجمعة / تسجيل 74 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد ليصبح العدد الإجمالي للحالات المسجلة في السلطنة 1790 حالة.



ووفقا لبيان وزراة الصحة، تم تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 35 حالة لعمانيين و39 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الاجمالي للحالات المسجلة في السلطنة 1790، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح اجمالي عدد حالات الوفاة 9 حالات.



وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.



