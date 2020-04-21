دبي للمشاريع الناشئة تنظم تدريبياً إلكترونياً لأعضائها

انسامد - 21 ابريل - نيسان - نظمت "دبي للمشاريع الناشئة" - إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال - دورة تدريبية إلكترونية على مدى يومين بالتعاون مع "جو دادي GoDaddy" لمساعدة رواد الأعمال الشباب على نقل أعمالهم إلى الفضاء الإلكتروني وتعزيز تواجدهم الإلكتروني وتزويدهم بالأدوات الملائمة للارتقاء بأعمالهم الرقمية .



شارك في الدورة التدريبية الإلكترونية 25 من أعضاء دبي للمشاريع الناشئة الذين اطلعوا على الخطط والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لإنشاء موقعهم الإلكتروني الخاص بأعمالهم وتعزيز تواجدهم الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير تنمية أعمالهم أو أفكارهم المبتكرة.



وحصل المشاركون في الدورة التدريبية على شهادة مشاركة بالإضافة إلى الحصول على حزمة دعم متخصصة لأعمالهم من قبل شركة "جو دادي" حيث شكل التدريب فرصة مثالية للمشاركين لاستكشاف أهمية التحول الرقمي وفائدته بالنسبة لنمو أعمالهم الناشئة.



واعتمدت دبي للمشاريع الناشئة في تدريبها الإلكتروني على أحدث التقنيات الحديثة للتواصل والتفاعل بين الحضور وإيصال المعلومات وشرح كيفية الاستفادة من كافة المواد التي تم استعراضها في الارتقاء بأفكارهم ومشاريعهم.



ولفتت ناتاليا شيفا مدير ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن التحول الرقمي جزء أساسي من استراتيجيات رواد الأعمال الشباب لتطوير أفكار مشاريعهم وأعمالهم معتبرةً ذلك ضرورة لا غنى عنها في حال أراد رواد الأعمال الانطلاق في عالم ريادة الأعمال وتحقيق النجاح.



وأشارت إلى أن الدورة حققت أهدافها خصوصاً وأنها ساعدت المشاركين على كيفية استخدام الانترنت بكفاءة عالية لمواجهة التحديات الراهنة معتبرةً أن التحول الرقمي مرتبط أكثر بالشباب ورواد الأعمال الذين يدركون أهميتها في ترويج أعمالهم ودعم استمراريتها، وأكدت أن دبي للمشاريع الناشئة مصممة على توفير كل الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة لمساعدتهم على النمو والتطور.



بدورها قالت سيلينا بيبر مدير إقليمي أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب أفريقيا في "جو دادي" : نركز في جو دادي على تمكين رواد الأعمال في رحلتهم لتحويل أفكارهم إلى الواقع الإلكتروني، وبغض النظر عن موقع رائد الأعمال في هذه الرحلة نسعى لتوجيههم عبر الدعم والنصح والإرشاد ومن خلال الأدوات الملائمة لمساعدتهم على تنمية تواجدهم الإلكتروني، واليوم أكثر من أي وقت مضى نسمع دعوات الحصول على الدعم التدريبي حيث يسعدنا التعاون مع دبي للمشاريع الناشئة لتزويد الأعضاء بالمهارات التي يحتاجونها لتأسيس تواجدهم الإلكتروني ومنها جلسة مفصلة حول كيفية تأسيس الموقع الإلكتروني باستخدام أدوات لا تحتاج لمهارات تقنية.



