الإمارات:تسجيل 4 وفيات و479 إصابة جديدة بكورونا

أنسامد - 19 ابريل / نيسان - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم / لأحد / تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و479 إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة، مشيرة إلى أنها أجرت أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.



وقد ساهم تكثيف الفحوصات بالكشف عن 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6781 حالة، بحسب وزارة الصحة.



كما أعلنت الوزارة عن 4 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصابا خليجيا وثلاثة آسيويين، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 41.



كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1286.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية