وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من كورونا للجزائر من الصين

انسامد - 18 أبريل/ نيسان - وصلت صباح يوم أمس الجمعة، إلى مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة)، ثالث طلبية من الوسائل الطبية ومستلزمات الحماية من فيروس كورونا المستجد العالمي، قادمة من الصين.



وتشمل هذه المعدات على شحنة تقدر بـ 36 طن من وسائل الحماية وأجهزة تشخيص فيروس كورونا تم شرائها من الصين ونقلت من بكين إلى الجزائر على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، في ظرف 38 ساعة.



وفي تصريح للصحافة أفاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد الذي وقف على وصول الطائرتين وعملية إفراغ هذه الشحنة برفقة الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية جمال لطفي بن بأحمد، أن هذه الشحنة تتضمن "معدات ومستلزمات وعتاد طبي خاص بالوقاية من فيروس كورونا التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهدف حماية صحة المواطنين" مشيرا الى ان هذه الشحنة ستوجه إلى "الصيدلية المركزية للمستشفيات وكافة المؤسسات الصحية المنتشرة بكافة التراب الوطني".



