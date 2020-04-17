الإمارات:التكفل برعاية أسر المتوفين بكورونا من جميع الجنسيات

أنسامد - 17 ابريل / نيسان - أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم /الجمعة/ أنها ستكفل أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جميع الجنسيات في الدولة، وذلك ضمن مبادرة "أنتم بين أهلكم".



وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن هذه المبادرة تجسد حرص الهيئة على مواساة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب كورونا، والوقوف بجانبها في ظروفها الراهنة، وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بها والآثار التي خلفتها على حياة بعض الأسر.



وأضاف أن الهيئة ستوفر المتطلبات كافة التي تحتاجها تلك الأسر وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، وتجاوز محنة الفقد التي لحقت بها.



وأوضح أن الهيئة شرعت في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بموضوع الكفالات وبدأت بالتعاون مع الجهات المختصة في حصر الضحايا والمتوفين على مستوى الدولة والتواصل مع أسرهم ودراسة أوضاعهم الاجتماعية والتعرف على احتياجاتهم في المجالات المعيشية والصحية والتعليمية.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية