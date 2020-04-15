الامارات:أسواق المال تعزز رصيد مكاسبها بـ13.3 مليار درهم

انسامد - 15 ابريل - نيسان - عاد اللون الأخضر إلى شاشات العرض في أسواق المال الإماراتية خلال جلسة اليوم الثلاثاء بدعم من شراء مؤسسي على شريحة من الأسهم القيادية الأمر الذي منح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بقيمة 13.3 مليار درهم في ختام التعاملات.



و أظهرت حركة المؤشرات العامة للأسواق تمكاسا قويا في نهاية الجلسة مع ارتفاع أسهم قطاعات البنوك و العقار و الاتصالات.



و ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.88% بالغا مستوى 1939 نقطة فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4178 نقطة بزيادة نسبتها 1.05% مقارنة مع الجلسة السابقة .



و أظهر الرصد الخاص بحركة الأسهم التي قادت النشاط في سوق دبي المالي استمرار سهم بنك الإمارات دبي الوطني بالصعود إلى 8.8 درهم إضافة إلى سهم بنك دبي الإسلامي المرتفع لمستوى 3.46 درهم .



وفي قطاع العقار واصل سهم إعمار قيادة مسيرة المكاسب بالغا 2.53 درهم تبعه في الاتجاه نفسه سهم إعمار مولز إلى 1.14 درهم.



و في سوق العاصمة ارتفع سهم اتصالات إلى 15.38 درهم .. و عزز سهم بنك أبوظبي التجاري من مكاسبه بالغا 4.62 درهم فيما صعد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 3.5 درهم و سهم الدار إلى 1.52 درهم.



وعلى مستوى السيولة بقيت شهية التداول عند مستويات جيدة و بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 400 مليون درهم و عدد الأسهم المتداولة 361 مليون سهم نفذت من خلال 7680 صفق