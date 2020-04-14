جامعة نيويورك-أبوظبي تستضيف مسابقة الهاكاثون الدولية

انسامد - 14 ابريل - نيسان - تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة التاسعة من مسابقة الهاكاثون الدولية السنوية لعام 2020 لأول مرة عبر الإنترنت في الفترة الممتدة من 16 حتى 19 أبريل الجاري.



وتستقطب المسابقة هذا العام أكثر من 120 من أهم الحكام والمشرفين وأبرز المواهب الطلابية حول العالم لابتكار تطبيقات ذكية تعالج المشكلات في عدد من المجالات مثل الصحة والتعليم والسينما والموسيقى والعلوم.



وسيتم تقسيم المشاركين إلى فرق مكونة من خمسة إلى سبعة أعضاء ليعمل كل فريق على ابتكار وتطوير التطبيقات منذ بدايتها كفكرة حتى الوصول بها إلى الصيغة النهائية تحت إشراف 35 من أبرز الأساتذة الدوليين في مجال علوم الحاسوب وبعض من رواد الأعمال المؤسسين لأنجح الشركات التكنولوجية إلى جانب مجموعة من خبراء التكنولوجيا المحترفين.



وقالت البروفيسورة سناء عودة منظمة ومؤسسة ومديرة مسابقة الهاكاثون الدولية السنوية أستاذة علوم الحاسوب في جامعة نيويورك في نيويورك وعضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي إننا فخورين بمشاركة أكثر من 120 من أبرز الحكام والمشرفين والطلبة من مختلف أنحاء العالم حيث اجتمعوا فقط خلال الثلاثة أسابيع الماضية وقرروا المشاركة في النسخة التاسعة من مسابقة الهاكاثون الدولية والتي تعتبر فرصة للتعلم والإلهام وابتكار تطبيقات يمكنها التعامل مع التحديات الحالية للمساهمة في جعل العالم مكاناً أفضل.



وفي اليوم الختامي للمسابقة سيقوم الطلاب باستعراض هذه التطبيقات عبر الإنترنت أمام لجنة تضم نخبة من الحكام المحترفين.



ويسعى هذا الحدث الذي ينظم بدعم من "إم آي تي هاكينغ ميديسن" إلى تشجيع الابتكار في علوم الحاسوب ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة إلى جانب تعزيز حضور التكنولوجيا المبتكرة بما يعود بالفائدة على المجتمع.



وتتيح هذه المسابقة الفرصة للطلبة للمرور بتجربة عملية لتعلم كيفية تأسيس شركة تكنولوجية إلى جانب فريق متكامل ومحترف من مرحلة ابتكار الأفكار واستعراضها إلى تعلم لغات برمجة جديدة وتصميم وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب.



يشار إلى أن مسابقة الهاكاثون الدولية السنوية شهدت على مدى الأعوام التسعة الماضية ابتكار العديد من الحلول التي ساهمت في نجاح العديد من العمليات التجارية في المنطقة ما يسلط الضوء على مواصلة جامعة نيويورك أبوظبي التزامها نحو توفير منصة متميزة تعزز الابتكار لإفادة المجتمع في العالم العربي فضلاً عن دعم قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات.



ويأتي تركيز جامعة نيويورك أبوظبي على الابتكار وريادة الأعمال وتطوير الصناعات التكنولوجية انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة.



ومن الحلول والابتكارات التي أثمرت عنها مسابقة الهاكاثون الدولية السنوية خلال النسخ السابقة التطبيقات التي تربط محلات البقالة مع متسوقي الطعام لتقليل فضلات الطعام إلى الحد الأدنى وتطبيق تحديد أماكن اللاجئين المفقودين إلى جانب تطبيق لمواجهة الأدوية المزيفة وتطبيق ترجمات النصوص وتطبيق لزيادة فرص العمل في العالم العربي بالإضافة للعديد من التطبيقات الأخرى.



