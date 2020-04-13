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الاتحاد للطيران تشغل رحلات إجلاء إضافية إلى 5 وجهات
    انسامد - 13 ابريل - نيسان - أعلنت " الاتحاد للطيران " إضافة رحلات إجلاء إضافية إلى جدول الرحلات الخاصة الذي تم الاعلان عنه سابقاً على أن تنطلق هذه الرحلات من أبوظبي إلى كل من بروكسل ودبلن ولندن وطوكيو و زيورخ.

    وقد بدأت " الاتحاد للطيران " تشغيل رحلات إجلاء لإعادة المسافرين العالقين في الإمارات بسبب القيود المفروضة على الطيران للحد من فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ إلى أوطانهم ودعما لبرنامج الأمن الغذائي في الإمارات عبر استخدام طائرات نقل الركاب لنقل البضائع.

    و تواصل الشركة نقل المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى الدولة عند الإمكان ونقل البضائع الطازجة على رحلات العودة إلى أبوظبي.

    و إلى جانب هذه الوجهات تتابع الاتحاد تشغيل رحلات الإجلاء من أبوظبي إلى عدد من الوجهات و منها أمستردام وجاكرتا ومانيلا و ملبورن وسيؤول وسنغافورة.

    أما المواطنون الإماراتيون الراغبون بالعودة إلى الإمارات فعليهم التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في البلد الذي يتواجدون فيه.

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