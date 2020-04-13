الاتحاد للطيران تشغل رحلات إجلاء إضافية إلى 5 وجهات

انسامد - 13 ابريل - نيسان - أعلنت " الاتحاد للطيران " إضافة
رحلات إجلاء إضافية إلى جدول الرحلات الخاصة الذي تم الاعلان عنه
سابقاً على أن تنطلق هذه الرحلات من أبوظبي إلى كل من بروكسل ودبلن
ولندن وطوكيو و زيورخ.
وقد بدأت " الاتحاد للطيران " تشغيل رحلات إجلاء لإعادة المسافرين
العالقين في الإمارات بسبب القيود المفروضة على الطيران للحد من
فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ إلى أوطانهم ودعما لبرنامج الأمن
الغذائي في الإمارات عبر استخدام طائرات نقل الركاب لنقل البضائع.
و تواصل الشركة نقل المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى
الدولة عند الإمكان ونقل البضائع الطازجة على رحلات العودة إلى
أبوظبي.
و إلى جانب هذه الوجهات تتابع الاتحاد تشغيل رحلات الإجلاء من
أبوظبي إلى عدد من الوجهات و منها أمستردام وجاكرتا ومانيلا و
ملبورن وسيؤول وسنغافورة.
أما المواطنون الإماراتيون الراغبون بالعودة إلى الإمارات فعليهم
التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في البلد الذي يتواجدون فيه.