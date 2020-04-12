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السعودية: الملك سلمان يوافق على تمديد حظر التجول
    أنسامد - 12 ابريل / نيسان - أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم / الأحد / تمديد العمل بحظر التجول في المملكة حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه قد صدر أمر من الملك سلمان بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

    وأكدت الداخلية السعودية استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.

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