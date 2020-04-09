الامارات:أكثر من نصف مليون فحص طبي لفيروس كورونا

انسامد - 9 ابريل - نيسان - عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدث خلالها معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب عبدالله علي النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين للحديث حول الاجراءات المتخذة من جانب الوزارة في ظل التطورات الحالية، و الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات.



فقد أعلن معالي عبدالرحمن العويس عن إجراء دولة الإمارات لرقم قياسي في عدد الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة، حيث تم إجراء 539,195 فحصا على مستوى الدولة حتى أمس لافتا إلى أن العالم يعيش في ظروف استثنائية، وهذه الظروف أثبتت تلاحم وتكاتف شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، وانعكس من خلال الإلتزام الملفت من الجمهور بالإجراءات التي تم الإعلان عنها.



وأوضح معاليه أن دولة الإمارات مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات التي نضمن من خلالها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والأولوية ومن خلال قطاعنا الصحي كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم.



وقال معاليه " هذا الإجراء يتم من خلال تخصيص مراكز متقدمة لفحص الفيروس، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، وهذا الرقم يدل على حرص الدولة في مكافحة الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ويعكس في نفس الوقت قوة نظامنا الصحي وكفاءة كوادرنا الطبية" .وأضاف : سيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة عدد الفحوصات، توسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات" موجها الشكرل" خط دفاعنا الأول، من أطباء وممرضين ومسعفين، وكل الذين يتواجدون في الميدان خلال هذه الفترة".وأكد أن صحة وسلامة الجميع أولوية لنا، وهي مسؤولية وطنية نتشارك فيها جميعا.



وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الحالات والوضع الصحي في الدولة، حيث تم تسجيل ورصد 300 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد /كوفيد-19/، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا..ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 2659 حالة في دولة الإمارات.



