العاهل المغربي يعفو عن آلاف السجناء للحد من تفشي كورونا

أنسامد - 5 ابريل / نيسان - أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن 5654 سجينا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون. وقالت وزارة العدل المغربية في بيان لها إنه تم اختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعهم الصحي، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم".



كما أوضح بيان الوزارة انه سيتم الإفراج عنهم على دفعات " للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة" وتابع بيان وزارة العدل: سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.



المصدر: وكالة الانباء المغربية