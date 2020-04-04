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محمد بن زايد يوجه رسالة تضامن للصين
    نسامد - 4 أبريل / نيسان - وجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة تضامن للصين التي أعلنت السبت يوم حداد على ضحايا فيروس كورونا المستجد.

    وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة نشرت بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والصينية على حسابه الرسمي في "تويتر": "أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبا، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين.. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها".

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