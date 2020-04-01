الرئيس الجزائري: تمديد تعليق الدراسة وعلاوة استثنائية لقطاع

أنسامد - الأول من أبريل /نيسان - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الثلاثاء، تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني في إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.



وقال الرئيس تبون، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية إنه "لا عودة للدراسة خلال الفترة الحالية لا في المدارس ولا الجامعات"، مشيرًا إلى أنه سيحدد فترة توقف الدراسة في المدارس والجامعات لفترة مماثلة.



وكان الرئيس تبون قد أمر يوم 12 مارس الماضي بغلق المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل المقبل.



وكشف الرئيس تبون عن أنه وقع اليوم على مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لفائدة موظفي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، العاملين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.



وقال الرئيس تبون إن هذه العلاوة تدفع شهريًا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد، على أن تتراوح بين 10 آلاف دينار للإداريين وموظفي الدعم، و20 ألف دينار