ميلوني تلغى ارتباطاتها للتركيز على التعريفات الجمركية

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - قامت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بإلغاء ارتباطاتها المقررة ليوم الخميس للتركيز على الإجراءات اللازمة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، حسبما أفاد مكتبها.وكان من المقرر أن تحضر ميلوني افتتاح مركز شرطة كارابينيري في ليمبادي، بمقاطعة فيبو فالينتيا في منطقة كالابريا، لكن تم تعديل جدولها.وفي يوم الأربعاء، انتقدت ميلوني قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة، بما في ذلك رسوم بنسبة 20% على السلع الأوروبية، مشيرة إلى أنها ستواصل السعي للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى تجنب نشوب حرب تجارية.وقال مكتب رئيسة الوزراء في بيان: "فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي هو إجراء خاطئ ولن يخدم أي طرف من الأطراف المعنية. سنواصل العمل للوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بهدف تجنب حرب تجارية من شأنها إضعاف الغرب لصالح قوى عالمية أخرى".وأضاف البيان: "كما هو الحال دائمًا، سنواصل العمل من أجل مصلحة إيطاليا واقتصادها، بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين." (أنسامد).

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