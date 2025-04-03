ميلوني تلغى ارتباطاتها للتركيز على التعريفات الجمركية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ميلوني تلغى ارتباطاتها للتركيز على التعريفات الجمركية

03 أبريل 2025, 17:47

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - قامت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بإلغاء ارتباطاتها المقررة ليوم الخميس للتركيز على الإجراءات اللازمة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، حسبما أفاد مكتبها.

وكان من المقرر أن تحضر ميلوني افتتاح مركز شرطة كارابينيري في ليمبادي، بمقاطعة فيبو فالينتيا في منطقة كالابريا، لكن تم تعديل جدولها.

وفي يوم الأربعاء، انتقدت ميلوني قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة، بما في ذلك رسوم بنسبة 20% على السلع الأوروبية، مشيرة إلى أنها ستواصل السعي للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى تجنب نشوب حرب تجارية.

وقال مكتب رئيسة الوزراء في بيان: "فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي هو إجراء خاطئ ولن يخدم أي طرف من الأطراف المعنية. سنواصل العمل للوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بهدف تجنب حرب تجارية من شأنها إضعاف الغرب لصالح قوى عالمية أخرى".

وأضاف البيان: "كما هو الحال دائمًا، سنواصل العمل من أجل مصلحة إيطاليا واقتصادها، بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين." (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:47

ميلوني تلغى ارتباطاتها للتركيز على التعريفات الجمركية

09:24

ماتاريلا وكاريس: دعوة لرد أوروبي حازم على امريكا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:47

ميلوني تلغى ارتباطاتها للتركيز على التعريفات الجمركية

09:24

ماتاريلا وكاريس: دعوة لرد أوروبي حازم على امريكا