ميلوني في زيارة إلى أورتونا ولاكويلا

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - أعلنت مصادر من قصر شيجي أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، ستتوجه صباح يوم الجمعة إلى مدينة أورتونا في منطقة كييتي لزيارة سفينة التدريب "أميريجو فيسبوتشي" .هذه الزيارة تأتي في إطار دعم القوات البحرية الإيطالية وتعزيز التعاون مع المؤسسات العسكرية.بعد ذلك، ستنتقل ميلوني إلى مدينة لاكويلا حيث ستكون في الساعة 12 ظهرًا في ساحة دومو لحضور حفل أداء اليمين لطلاب الدورة الـ99 من لواء الإطفاء. هذه المناسبة تمثل تكريمًا للجهود المبذولة من قبل رجال الإطفاء الجدد الذين ينضمون إلى صفوف قوات الإنقاذ الإيطالية.في فترة ما بعد الظهر، ستعود رئيسة الوزراء إلى روما، حيث ستترأس مجلس الوزراء في الساعة 6 مساءً لمناقشة القضايا الوطنية والقرارات الحكومية الهامة.تأتي هذه الزيارة ضمن جولة عمل تهدف إلى تعزيز الروابط بين الحكومة والمواطنين، فضلًا عن تسليط الضوء على دور المؤسسات العسكرية والخدمية في الحفاظ على الأمن والنظام في البلاد. (أنسامد).

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